Nenorocire la Cluj! Încă un accident feroviar mortal! Accident feroviar mortal la Cluj astazi. Un barbat a fost lovit de tren in urma cu puțin timp in zona podului IRA din Cluj-Napoca. „Doua autospeciale și un echipaj SAJ au fost alertate de puține momente cu privire la un incident in apropierea podului IRA unde un barbat ar fi fost lovit de tren. In momentul sosirii echipajelor operative barbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața” spun cei de la ISU Cluj. Circulația trenurilor este blocata. Un alt accident feroviar mortal a avut loc duminica seara in Apahida „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit duminica seara in… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

