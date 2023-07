Nenorocire in această seară în Timiș – doi oameni au murit electrocutați Incident teribil, in aceasta seara in Timiș. Doi oameni au murit electrocutați. In aceasta seara, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Deta au fost sesizați cu privire la faptul ca doi barbați in timp ce executau lucrari la un stalp de joasa tensiune pe raza localitații Voiteg ar fi fost electrocutați. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, unde au constat faptul ca cele sesizate se confirma, medicul de pe ambulanța SAJ declarand decesul a 2 barbați de 53 și 54 de ani. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul in care au murit doua persoane, produs pe breteaua de legatura dintre A1 și DN7, din Sibiu, a fost produs de un tanar de 22 de ani, care nu avea permis de conducere, au stabilit polițiștii. Atat el, cat și pasagerul, ambii din Hunedoara, au murit, informeaza Mediafax. Poliția Sibiu a transmis,…

- Accidentul in care au murit doua persoane, produs pe breteaua de legatura dintre A1 și DN7, din Sibiu, a fost produs de un tanar de 22 de ani, care nu avea permis de conducere, au stabilit polițiștii. Atat el, cat și pasagerul, ambii din Hunedoara, au murit, informeaza Mediafax.Poliția Sibiu a transmis,…

- Un incident grav s-a produs marți in orașul Nottingham din centrul Angliei. Primele informații arata ca trei persoane au murit și alte trei sunt ranite in urma unui atac. Un barbat a fost arestat, iar polițiștii au blocat toate strazile din zona.Polițiștii vorbesc despre „un incident major”. Reprezentanții…

- Doi barbati de 71 si 74 de ani, care urmau sa participe la o conferinta dedicata revolutionarilor, au fost prinsi la intrarea in Palatul Parlamentului cu arme albe - un box metalic si cutite tip briceag, ei fiind dusi la audieri. Unul dintre ei a afirmat, enervat de control, ca acasa are si o ”grenada”.…

- Polițiștii aradeni l-au reținut, in noaptea de duminica spre luni, pe proprietarul barcii scufundate, duminica seara, cu 12 oameni in ea. Potrivit unor surse, barbatul de 33 de ani și-ar fi cumparat barca, cu un motor de 25 CP, chiar cu o zi inainte de tragedie și a vrut sa le arate prietenilor cum…

- A fost mobilizare uriasa de forte, in seara de duminica, 30 aprilie, pentru salvarea unor oameni care s-au rasturnat cu barca in apele raului Mures, in zona localitattii Periam Port din Timis.

- „La data de 29 aprilie a.c., in jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Secției Rurale Apostolache au fost sesizați de catre un barbat din comuna Podenii Noi, despre faptul ca doua persoane s-ar fi electrocutat.In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului constatand faptul ca aspectele…

- Polițiștii orașului Deta și cei ai Secției 8 Poliție Rurala Deta au reținut ieri doi barbați in varsta de 25 și 28 de ani banuiți de furt calificat. „La data de 24 aprilie 2023, polițiștii orașului Deta și cei ai Secției 8 Poliție Rurala Deta au depistat in orașul Deta doi barbați in varsta de […] Articolul…