Stiri pe aceeasi tema

- In microbuz se aflau patru persoane. Doua dintre acestea, in varsta de 41 și 38 de ani, de naționalitate romana, au murit. Celelalte doua persoane au fost ranite in urma impactului, iar echipele de salvare au emis un cod galben. Șoferul microbuzului s-a aflat printre raniți, potrivit stiridiaspora.ro.…

- Cel puțin șase oameni și-au pierdut viața și alții au fost raniți pe o autostrada din statul american Missouri, dupa un accident in lanț in care au fost implicate aproximativ 50 de autovehicule. S-au ciocnit autoturisme și TIR-uri aflate pe ambele sensuri de mers ale autostrazii Interstate 57, langa…

- Un autocar cu aproximativ 50 de ucraineni a iesit de pe o sosea din Italia, iar o persoana a murit si alte cateva au fost ranite, au anuntat duminica pompierii, potrivit Reuters. Accidentul s-a produs pe autostrada dintre Cesena si Rimini, pe coasta de nord-est. Operatiunile de salvare sunt inca in…

- Grav accident rutier soldat cu doi morti si zece raniti pe o autostrada din nordul Italiei, din cauza ceții dense. Patru camioane si cel putin 40 de masini au fost implicate intr-o ciocnire in lant, pe un sector unde circulatia era dificila si din cauza unor lucrari de

- Traficul a fost dirijat, in jurul pranzului, pe DN2E85, in localitatea Caldarușanca, in urma unui accident soldat cu doi raniți. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus, pe direcția București catre Buzau, de catre o șoferița in varsta de…

- REGIONAL. Accidentul mortal pe DN6 in apropiere de Caransebeș. Potrivit centrului INFOTRAFIC a Inspectoratului General al Politiei Romane accidentul a avut loc pe Centura ocolitoare a municipiului Caransebeș, fiind implicate un microbuz de transport persoane in care se aflau șoferul și 7 pasageri și…

- Traficul a fost dirijat pe DN10, in localitatea Vernești, in urma unui accident soldat cu doi raniți. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea autoturismul pe direcția Brașov catre Buzau, un barbat de 45 de ani din Vernești, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a…

- Un accident rutier grav a avut loc, sambata, pe Autostrada A 2 București – Constanța, la stația de taxare de la Fetești, cinci persoane fiind ranite. In accidentul rutier produs pe Autostrada A2, la stația de taxare, au fost implicate doua autoturisme, informeaza ISU Ialomița. Cinci persoane au fost…