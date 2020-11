Nenea negociatorii, vin alegerile, întrebați-vă dacă merită! Oare la ce ne gandeam noi cand ne doream cu mare ardoare o schimbare a clasei politice? Sa nu mai fure ei, sa nu-și mai angajeze nepoții, nevestele, amantele la stat, astea sunt primele la care ne gandim. Bun, apoi speram sa fie mai competenți, ca nu e suficient sa nu fure, daca sunt proști ... The post Nenea negociatorii, vin alegerile, intrebați-va daca merita! appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

