Nemulţumitului i se ia carul Sa se faca un partid al nemultumitilor din alte partide, zic. Sau al celor de care partidele sunt nemultumite. Sunt cam tot aia, de fapt. Dizidentii lui peste. Geoana, Orban, Preda, Voinescu... E usor sa critici, o spun toate semidoctele pe bloguri.... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

- PSD considera ca, dupa motivarea Curtii Constitutionale, presedintele Klaus Iohannis trebuie sa promulge dublarea alocatiilor, iar ministrul Finantelor, Florin Citu, 'sa le plateasca'."Dupa motivarea Curtii Constitutionale, Iohannis trebuie sa promulge dublarea alocatiilor! Iar Citu sa le…

- "Ciudate și infecte sunt poveștile politice din Romania. Toți se culca cu toți, e doar o mare gașca. Sa il luam pe Predoiu, groparul actual al justiției:- a fost adus in politica de Tariceanu și Patriciu. Doua lumini, doi corupti. Predoiu era avocatul lui Patriciu la Rompetrol, un mega…

- Mai exact, liderul ALDE iși dorește ca „Grupul de (Dez)Informare Strategica” sa publice și numarul persoanelor decedate din cauza altor afecțiuni decat coronavirus. „Nu mai pot suporta isteria intreținuta de guvernanți in privința infectarilor cu coronavirus. Sa fie clar, nu sunt dintre cei care contesta…

- Presedintele PNL a fost intrebat de ce discutiile pe legea carantinarii dureaza atat de mult si nimeni nu ofera nici o informatie despre forma in care va ajunge la vot. "Nu este nici o secretomanie. Eu am vorbit acum 10 minute cu domnul Cazanciuc, sunt in comisia juridica, este a patra seara…

- Potrivit liderului ALDE, singura soluție in criza cauzata de pandemie ar fi majorarea pensiilor cu 40%. Tariceanu susține, intr-o postare pe pagina de facebook, ca odata cu majorarea consistenta a pensiilor, va fi rezolvata și problema locurilor de munca din țara. "POATE FI MAJORAREA CU 40% A PENSIILOR…

- Calin Popescu Tariceanu a luat la puricat proiectul de lege privind carantinarea și izolarea persoanelor și bunurilor suspecte de infectare cu viruși sau agenți biologici. In opinia sa, și colegilor sai din ALDE, sunt cateva aspecte de modificat in Parlament astfel incat sa nu lase „ acestor guvernanți…

- Vicepremierul Raluca Turcan acuza CCR ca a dat lovitura de grație justiției, chiar de ziua ei, aceasta facand referire la decizia Curții prin care s-a stabilit ca izolarea și carantina nu sunt in conformitate cu Legea fundamentala. Turcan vorbeste despre reforma justitiei si baga CCR in aceasta categorie,…

- "CopiIi din Romania umiliți de cozile de topor ale Guvernului PNL! • Orban și Cițu ne anunța cu tupeu ca nu mai vor sa dea pomeni electorale copiilor din Romania! • Unul spune ca alocația e o pomana altul ca legea pentru dublarea alocației e neconstituționala și a fost aprobata dupa…