Nemulțumit de eliberarea buletinului, un bărbat a amenințat că le dă foc angajaților de la Evidența Persoanei Un barbat nemulțumit de procedura privind eliberarea carții de identitate i-a amenințat pe angajații de la Evidența Persoanei Arad ca le da foc și le pune o bomba. Instituția a fost evacuata, iar agresorul a fost amendat și internat la Psihiatrie. Incidentul s-a produs luni, cand polițiștii au fost chemați prin apel la 112 sa intervina. Un barbat de 31 de ani din Arad, nemulțumit privind eliberarea unei carți de identitate, i-a amenințat pe angajații serviciului cu faptul ca le va da foc și le va pune o bomba. Sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor se afla in incinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

