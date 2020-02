Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care la finalul anului trecut a ucis un barbat in Piața Centrala din Targu Jiu a fost trimis in judecata in stare de arest prevenitv pentru omor calificat și tulburarea liniștii și ordinii publice. Un al doilea agresor, fratele primului inculpat, a fost, de asemenea, trimis in judecata de procurorii…

- Marcel Ciolacu a anunțat, luni, ca in mod categoric va da in judecata Executivul daca va desființa Fondul de Dezvoltare și Investiții. Liderul interimar al PSD susține ca Guvernul Orban funcționeaza ilegal și ca au fost numiți ilegal zeci de prefecți, conform Mediafax.Citește și: Anunț de…

- Liderul PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat joi ca in cazul in care va pierde alegerile prezidentiale, candidatul social-democratilor, Viorica Dancila, ar trebui sa ramana la presedintia PSD pana ce...

- Liderul PSD Viorica Dancila va propune, in sedinta conducerii PSD, excluderea Anei Birchall din partid, pe motiv ca pozitionarea sa ca ministru al Justitiei a afectat PSD in campania electorala. Si Cozmin Gusa va fi dat afara din partid, desi abia se intorsese in PSD. De asemenea, mai multi lideri PSD…