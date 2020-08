Stiri pe aceeasi tema

- Sumele in plata pentru alocatiile copiilor vor ajunge la sfarsitul anului 2022 la 14 miliarde de lei, in conditiile in care impactul bugetar al cresterii acestor alocatii pentru perioada ramasa din acest an este de 500 de milioane de lei, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii, Violeta Alexandru,…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producator de electricitate al Romaniei, a inregistrat pierderi de 860 mil. lei in 2019, conform datelor Ministerului de Finante potrivit Mediafax.Complexul Energetic Oltenia a avut pierderi mai mari in 2018, un minus de 1,13 mld. lei. Cel…

- Ungaria a semnat un acord comercial cu privire la achizitionarea unei cantitati de 4,2 miliarde metri cubi de gaze naturale de la grupul rus Gazprom in perioada octombrie 2020-octombrie 2021, a declarat marti ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, informeaza MTI.Cu ocazia…

- Inditex, cel mai mare grup de moda din lume, care deține marca Zara și este prezent și in Romania, a raportat miercuri prima sa pierdere trimestriala, fiind afectat de pandemie, anunța CNBC, potrivit MEDIAFAX.Compania a raportat o pierdere de 409 de milioane de euro in perioada februarie -…

- PNL nu renunta la eliminarea pensiilor speciale, chiar daca CCR a declarat proiectul de lege neconstitutional. Ludovic Orban anunta ca liberalii vor veni cu o noua lege in Parlament. „Proiectul care a trecut de Parlament este un proiect initiat de PNL si a fost votat aproape in unanimitate de Parlament.…

- Cea mai de impact masura fiscala luata in aceasta perioada a fost nepenalizarea cu dobanzi si penalitati de intarziere pentru plata obligatiilor datorate in perioada starii de urgenta. Incasarile de TVA in T1/2020 au scazut semnificativ, cu aproape 80%, fata de T1/2019.Bugetul de stat incaseaza…

- Grupul TMK Artrom a inregistrat o pierdere de 28,3 milioane de lei in primul trimestru, fata de un profit de 304.191 de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit unui raport al companiei remis Bursei de Valori Bucuresti."Rezultatul net consolidat al perioadei incheiata la 31 martie…