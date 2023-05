Stiri pe aceeasi tema

- 'Rascoala' pe toata linia - Federatia Sanitas si sindicaliștii din Educație ameninta cu greve generaleFederatia Sanitas ameninta cu declansarea grevei generale in data de 15 iunie, solicitand, printre altele, acordarea salariilor de baza din grila tuturor angajatilor, calcularea tuturor sporurilor prin…

- Sindicaliștii din Sanatate anunța proteste și demararea procedurilor pentru declanșarea grevei generale, programata pentru 15 iunie 2023. Angajații din sistemul sanitar cer acordarea sporurilor, plata corecta a garzilor și o finanțare corespunzatoare.

- Consiliul National al Federatiei Sanitas a stabilit miercuri programul actiunilor de protest si va incepe strangerea de semnaturi pentru declansarea grevei generale, in 15 iunie, a declarat, pentru Agerpres, Viorel Husanu, presedintele Sanitas Bucuresti.

- Sindicalistii Sanitas transmit, joi, ca sunt profund nemultumiti de stadiul negocierilor pentru noua lege a salarizarii si de lipsa implementarii integrale a legii aflate in vigoare. Sindicalistii afirma ca, desi legea pentru sectorul sanitar a fost negociata cu reprezentantii ministerului de resprt…

- Federatia Solidaritatea Sanitara a transmis, miercuri, ca in cazul angajatilor din Sanatate se poate discuta doar despre cresterea veniturilor salariale, sub nicio forma nefiind acceptata o scadere a veniturilor. Sindicalistii au facut aceste precvizari in contextul discutiilor despre reducerile bugetare…

- In cel puțin 15 raioane din țara, peste 40% din persoanele cu dizabilitați nu au acces la servicii de asistența personala. Exista raioane in care ponderea beneficiarilor de ajutor social sau ajutor pentru perioada rece a anului variaza intre 20%, 5%, 4% sau 3%. {{670565}}Potrivit autoritaților, aceasta…

- Profesorii au iesit in strada in mai multe orase din tara si si-au strigat nemultumirle. Oamenii cer salarii mai mari si ameninta cu greva generala. Oamenii au scandat intr-un glas faptul ca se simt mințiți, se simt batjocoriti, ca nu mai pot aștepta și nu mai pot rabda situația in care se afla cu privire…

- Peste 91% dintre sindicalistii Sanitas care au participat la un sondaj sustin ideea de greva generala in Sanatate si Asistenta sociala, iar aproape jumatate dintre acestia sunt dispusi sa iasa in strada, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…