- Ludovic Orban, Dan Barna și Klemen Hunor vor avea o intalnire de ultima ora, astazi, incepand cu ora 14:00. Miza discuțiilor este una uriașa daca luam in considerare actuala ciza din posibila coaliție de guvernamant. Intalnirea vine la scurt timp dupa discuțiile din aceasta dimineața, de la Vila Lac…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca i-a prezentat presedintelui Klaus Iohannis propunerea pentru functia de premier, Florin Citu, si ca el a fost propus pentru a prelua sefia Camerei Deputatilor, informeaza AGERPRES . “I-am prezentat pozitia de principiu a PNL. PNL, consecvent actiunii sale…

- Liberalii nu vor sa renunțe la șefia Camerei Deputaților, funcție dorita de toate formațiunile politice, și iau in calcul sa tergiverseze negocierile pentru Guvern, pana in momentul in care va fi instalat noul Parlament. Nu este exclus sa existe o ințelegere secreta cu PSD care sa prefigureze polii…

- Partidul Social-Democrat ironizeaza rezultatele negocierilor avute de PNL, USRPLUS și UMDR și spune ca „fumul alb anunțat era de fapt de la trabucurile pufaite”. Reacția vine dupa ce Dragoș Pislaru (USRPLUS) anunța sambata: Fum alb pe primul capitol din Programul comun de Guvernare al coaliției. „Se…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a propus, sambata, ca soluție pentru deblocarea negocierilor dintre PNL și USR PLUS pentru guvernare, ca el și Dan Barna sa se infrunte la vot, in Camera Deputaților, pentru funcția de președinte al instituției, au declarat pentru Digi24.ro surse participante la discuțiile…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului, sunt blocate din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția de prim-ministru,…

- "PNL nu vrea sa cedeze nimic", au precizat sursele citate. Pusa in discutie din start, sefia Camerei Deputatilor este dorita de USR-PLUS, dar si de PNL care a rezervat-o pentru Ludovic Orban, astfel incat in cinci ore subiectul nu a putut fi transat. USR-PLUS si UDMR sustin ca nu e corect ca PNL sa…

- PSD a depus in Parlament un amendament astfel incat piețele aflate in spații inchise, a caror funcționare a fost suspendata temporar de Guvern ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, sa iși poata relua activitatea in orice spații. Legea la care s-a depus amendamentul va intra la vot final…