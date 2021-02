Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri ca sumele alocate in buget sunt mai mici decat executia anului trecut, insa pe zona fondurilor europene se inregistreaza o crestere cu 10% in 2021. "Banii sunt mai putini decat executia anului trecut, dar si anul trecut am…

- Romania cheltuie anual in jur de 64 de milioane de euro pentru a cumpara cartofi din import, desi ar putea sa-i produca in tara. „Astazi, dupa datele APIA, avem o suprafata reala cultivata cu cartofi este de 28.000 de hectare, iar productia interna de cartofi acopera dupa spusele celor de la Covasna…

- Asociația Forța Fermierilor a luat act cu revolta de propunerea de buget al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru 2021. ”Consideram, cu îndreptațita nemulțumire, ca proiectul Legii Bugetului de Stat, pus în dezbatere publica, nu prevede sumele necesare pentru…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a afirmat joi ca sunt zone in tara unde desertificarea este o realitate, precizand ca trebuie gasite solutii in ceea ce priveste colectarea fiecarei resurse de apa. "Trebuie sa ne gandim responsabil ce vom face peste 5 ani, peste 10 ani, peste 15 ani si de aceea…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale va fi luat cu asalt de catre fermieri in perioada urmatoare ca urmare a promisiunilor neonorate de catre ministrul Adrian Nechita Oros, dar mai ales a amanarilor repetate privind acordarea subvențiilor europene. Practic, fermierii il acuza pe ministrul Adrian…

- Printre multele unitați de invațamant din Maramureș unde va fi redus numarul de clase in anul școlar 2021-2022 este și Liceul Tehnologic Agricol “Alexiu Berinde” Seini. Aici se va taia o clasa in urmatorul an școlar, iar acest aspect ar putea duce pe viitor la dispariția invațamantului liceal din oraș.…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.

- Nicio firma din domeniul HoReCa nu si-a primit banii pentru programul de munca flexibila, desi angajatorii au facut cereri de decont pentru lunile septembrie si octombrie, a declarat, vineri, unul dintre reprezentantii patronatelor din industria turistica, Dragos Anastasiu, in cadrul unei conferinte…