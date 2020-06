Stiri pe aceeasi tema

- Popularitatea presedintelui SUA, Donald Trump, a scazut cu 10% in ultima luna, in contextul crizei economice generate de pandemie si al protestelor izbucnite dupa moartea afro-americanului George Floyd, releva un sondaj efectuat de Institutul Gallup, potrivit Mediafax.

- Editorul responsabil pentru publicarea unei opinii controversate, in care un senator republican cerea mobilizarea armatei pentru potolirea protestelor din SUA, și-a parasit postul de la New York Times, mișcarea fiind taxata imediat de președintele Donald Trump.James Bennet, editorul paginii de opinii…

- © AP Photo / Ringo H.W. ChiuAmericii i se ofera posibilitatea de a alege intre rasism și anarhieMOSCOVA, 4 iun - Sputnik, Sofia Melniciuk. Revoltele, jafurile și incendierile care au izbucnit dupa moartea afro-americanului George Floyd din Minneapolis, ca urmare a arestului dur al poliției, nu inceteaza.…

- Secretarul american al Apararii Mark Esper s-a declarat miercuri, in mod public, impotriva desfasurarii armatei americane pe teritorul Statelor Unite - teatrul unor manifestatii antirasiste dupa uciderea lui George Floyd, un afroamerican, la 25 mai, la Minneapolis, de catre un politist alb, relateaza…

- Guvernatorii statelor in care au loc proteste in acest zile au fost calificați drept ”slabi” de catre președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care le-a cerut sa adopte masuri mai dure impotriva protestatarilor, relateaza Agerpres.In ultima saptamana, in mai multe orașe americane au avut…

- Mii de politisti si soldati patrulau duminica in cele mai mari orase americane, a doua zi dupa o noapte cu manifestatii care degenerasera in violente impotriva rasismului, presedintele Donald Trump fiind acuzat ca a turnat gaz peste foc, alimentand discordia, comenteaza France Presse, potrivit AGERPRES.Mania…

- Donald Trump a spus ca ceea ce se intampla acum pe strazile din America nu are nimic de-a face cu justiția sau cu pacea și ca memoria lui George Floyd este „dezonorata de rebeli, talhari și anarhiști”.