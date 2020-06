Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce in multe tari cad statui ale unor figuri istorice ale trecutului colonialist, in siajul mortii lui George Floyd in SUA, o statuie a lui Lenin va fi dezvelita sambata in orasul german Gelsenkirchen, in vestul tarii, la mai bine de 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, noteaza AFP,…

- Germania are sanse mari sa evite un al doilea val de infectari cu coronavirus, a sustinut vineri ministrul de finante Olaf Scholz, citat de Reuters. El a avertizat insa ca lipsa unui vaccin impune distantarea sociala si, daca se dovedeste necesar, masuri de testare si urmarire epidemiologica. "Traim…

- Zeci de mii de oameni au continua sa iasa in strada in ultimele zile, la doua saptamani de la moartea americanului de culoare George Floyd. Protestatari de toate varstele au manifestat impotriva violenței poliției și rasismului nu doar in Statele Unite, ci și in Italia, Franța, Olanda, Marea Britanie…

- Din cauza atitudinii nepasatoare fața de alimentație, in lume mor 70% dintre oameni Potrivit presei straine, despre acest lucru a declarat profesorul Hristo Mermerski, genetician, medic și fost diplomat in Washington, care face specializare in Anglia, Germania, Statele Unite ale Americii. Hristo Mermerski…

- In prezent numarul de infectari cu SARS-CoV-2 a ajuns, pe plan mondial, la 4.101.775. Boala determinata de coronavirus , COVID-19, a produs 280.443 de decese in toate țarile pe care le-a afectat, potrivit datelor centralizate de Johns Hopkins University . Numarul persoanelor care au scapat de infecție…

- Cercetatorii au identificat o noua tulpina a coronavirusului care a devenit dominanta acum in lume si care pare mult mai contagioasa decat versiunile care s-au raspandit la inceputul pandemiei de Covid-19, potrivit unui studiu condus de Laboratorul National Los Alamos, relateaza Los Angeles Times, potrivit…

- 2 mai 2011 (fix acum noua ani), o reședința fortificata din Pakistan. Misiunea SEAL cu numele de cod Neptun Spear are drept ținta un personaj pe care SUA il considerau inamicul numarul 1 al democrației occidentale: Osama bin Laden . De altfel, pe seama acetuia au fost puse atentatele din 11 septembrie…

- Stabilit de 40 de ani in Germania, Ion Geanta, antrenor de tenis in varsta de 60 de ani, a locuit și activat in diverse orașe, Bochum, Halle, Essen, Versmold și acum Gladbeck, unde activeaza la clubul TC Haus Wittringen. ...