- Pfizer Inc și BioNTech anunța ca vaccinul lor antiCOVID-19 pare sa acționeze impotriva unei mutații cheie in noile variante extrem de transmisibile ale coronavirusului descoperite in Marea Britanie și Africa de Sud, potrivit unui studiu de laborator realizat de producatorul american preluate de Reuters.…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) nu a exclus duminica posibilitatea ca noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 semnalata in Marea Britanie sa circule deja in afara acestei tari. Tot mai multe state membre ale UE decid suspendarea legaturilor aeriene cu teritoriul britanic, ultimele…

- Germania va inchide majoritatea magazinelor de miercuri pana cel puțin pe 10 ianuarie, reducand sezonul aglomerat de cumparaturi de Craciun, intrucat inasprește restricțiile pentru stapani raspandirea bolii, a declarat duminica cancelarul Angela Merkel, citata de Reuters. „Mi-aș fi dorit masuri mai…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Strategia germana privind rolul concernului tehnologic chinez Huawei in dezvoltarea infrastructurii 5G, pare sa se apropie de forma finala. Ministrul federal de Interne, conservatorul bavarez Horst Seehofer, a subliniat ca nu se urmarește interzicerea controversatelor…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) prezinta pentru fiecare țara din Uniunea Europeana și pentru Marea Britanie, intr-un raport publicat in aceasta saptamana, o proiecție a modului in care va evolua epidemia de COVID-19, ținand cont de valorile care se inregistreaza acum și de…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Este indreptațit statul sa intervina in viața unui copil, interzicandu-i intalnirile cu prietenii și vizitarea bunicilor? Ori, ținand seama numai de datele epidemiologice, sa ignore natura umana? Daca presupunem ca raspunsul este afirmativ: care este prețul?…

- Anglia ar putea intra intr-un al doilea blocaj național in zilele urmatoare. Un consilier științific al guvernului britanic a avertizat sambata ca „pandemia e in revolta” și urmeaza sa fie anunțate masuri de blocare pentru cel puțin o luna. Premierul britanic Boris Johnson ar putea anunța un nou blocaj…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Andy Grote, ministru de interne in landul Hamburg, avertizeaza ca autoritațile se vor asigura ca regulile ce prevad limitarea drastica intalnirilor private sunt respectate cu strictețe, inclusiv prin autorizarea patrunderii agenților de poliție in casele oamenilor.…