- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit, miercuri seara, despre situația grea in care se afla persoanele afecatate in urma distrugerii barajului de la Kahovka. Astfel, evacuarea acestora continua sub tirul artileriei rusești, in ciuda faptului ca ocupanții i-au parasit pe oameni in niște…

- Zeci de oameni i-au blocat ambasadorului rus in Polonia accesul la cimitirul memorial din Varșovia, unde venise sa depuna flori, cu prilejul „Zilei Victoriei”. Participanții i-ar fi cerut diplomatului sa-și scoata panglica Sfintului Gheorghe de pe jacheta, transmite realitatea. Deoarece mulțimea nu…

- Polonia ar putea extinde anul viitor TVA zero la alimentele de baza, daca inflatia persista, a anuntat sambata premierul Mateusz Morawiecki, transmite Reuters.Autoritatile de la Varsovia au adoptat reduceri de taxe, de la combustibili la ingrasaminte, pentru a-i ajuta pe consumatori sa faca fata…

- Polonia a confiscat sambata cladirea unui liceu rusesc, situat in sediul Ambasadei Rusiei, la Varsovia, anunta Ministerul polonez de Externe, dupa care Moscova a amenintat u o ”riposta”, relateaza AFP.”Aceasta cladire va aparține de-acum Primariei Varsoviei”, declara AFP, la telefon, un purtator…

- UE suspendase in mai 2022, pentru un an, taxele vamale la toate produsele importate din Ucraina si se organizase pentru a-i permite sa-si exporte stocurile de cereale dupa inchiderea rutelor prin Marea Neagra, ca urmare a invaziei Rusiei in februarie 2022, informeaza France Presse preluat de Agerpres.Statele…

- In urma protestelor fermierilor polonezi impotriva importurilor libere de cereale ucrainene care au distorsionat piata, guvernul de la Varsovia va crea o comisie de ancheta ce va investiga posibile fraude in operatiunile de import, relateaza joi agentia DPA, conform Agerpres.Printre alte nereguli,…

- Cerealele ucrainene nu mai sunt primite in Polonia. Purtatorul de cuvant al Guvernului de la Varsovia, Piotr Muller, a anuntat ca acestea vor fi transportate prin Polonia catre țari terțe fara a fi descarcate pe teritoriul polonez. Anunțul vine la cateva zile dupa intalnirea președintelui ucrainean…

- Prezent in Polonia, prințul William a depus o coroana de flori, in aceasta dimineața, la Mormantul Soldatului Necunoscut din Varșovia și a lasat un bilet de mana, pe care scria: „In memoria celor care au facut sacrificiul suprem”. Aceasta ocazie a marcat a doua zi a vizitei surpriza a prințului William…