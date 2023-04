Nemții revoluționează lupta anti-COVID: Rezultate bune ale vaccinului pe care îl 'tragi' pe nas Un vaccin sub forma de spray nazal impotriva coronavirusului, dezvoltat la Berlin, a prezentat beneficii comparativ cu vaccinurile anterioare, in urma testelor realizate pe animale, potrivit rezultatelor unui studiu publicate luni. Compusul, care contine coronavirusuri diluate, a fost testat pe hamsteri in cadrul unor programe diferite si prin comparatie cu un vaccin standard actual pe baza de acid ribonucleic mesager (ARNm). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

