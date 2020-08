Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au acaparat strazile din Budapesta vineri, 25 iulie, in semn de solidaritate fața de jurnaliștii de la index.hu, cel mai mare site de știri din Ungaria, dar și pentru a prostesta impotriva atacurilor la libertatea presei venite din partea Guvernului Viktor Orban. Participanții la miting…

- Situație fara precedent! Medicii care au luptat și lupta in continuare in linia intai cu bolnavii de coronavirus au ieșit in strada! Condițiile de munca sunt din ce in ce mai grele. Cadrele medicale spun ca trebuie sa munceasca 12 ore pe zi iar salariile și bonusurile sunt mici, comparativ cu riscul…

- In cursul ultimelor 24 de ore, statul din Balcani a inregistrat 18 decese si 386 noi contaminari cu COVID-19, a declarat prim-ministrul Ana Brnabic presei, acuzand o „crestere dramatica". Ea a facut referire la persoanele care demonstreaza de trei zile la Belgrad si in alte orase, manifestatii care…

- De la Londra la Sydney, mii de oameni au sfidat pandemia sambata pentru a pune capat rasismului si brutalitatii politiei, o revolta mondiala fara precedent, declansata de moartea afro-americanului George Floyd, relateaza AFP.Australia a fost prima sambata care a deschis balul indignarii mondiale.…

- Sute de oameni protesteaza acum in fata Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Londra, informeaza BBC. Protestatarii s-au strans apoi in Trafalgar Square. Proteste similare s-au inregistrat in cursul zilei de astazi si in Germania sau Danemarca, informeaza AP. Europenii se solidarizeaza cu cetatenii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a declarat vineri seara ca actiuni precum cea din Piata Victoriei, unde in jur de doua sute de persoane protesteaza, "sunt riscante pentru societate"."Au aparut astfel de demonstranti si in Germania si…

- Aproximativ jumatate de miliard de euro va fi consacrat extinderii capacitatilor de testare clinica in Germania, in timp ce 250 de milioane au fost alocati pentru dezvoltarea capacitatii de productie, a anuntat Karliczek, dupa o sedinta de guvern consacrata combaterii epidemiei de Covid-19. Unul…