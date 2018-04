Stiri pe aceeasi tema

- Zinedine Zidane, antrenorul echipei Real Madrid, a declarat la finalul partidei pe care elevii sai au caștigat-o la limita pe „Allianz Arena” cu 2-1 cu Bayern Munchen in manșa tur a semifinalelor Champions League, ca jucatorii sai au suferit foarte mult pentru a-și apropia victoria. „Am suferit mult,…

- Dupa spectacolul din turul semifinalelor Champions League dintre Liverpool- AS Roma, scor 5-2 și Bayern Munchen- Real Madrid, scor 2-1, in aceasta seara, de la ora 22:00 va avea loc manșa tur a partidelor din semifinalele Europa League. Capul de afiș al semifinalelor ediției din acest an a Champions…

- Antrenorul german Jupp Heynckes anticipeaza inaintea semifinalei Ligii Campionilor dintre Bayern Munchen si Real Madrid un duel deschis care se va juca pe doua temple ale fotbalului, referinta la stadioanele Santiago Bernabeu si Allianz Arena, relateaza agentia EFE. ''Este un duel al gigantilor.…

- La Nyon s-au tras la sorți semifinalele ediției din acest an a Champions League. Bayern Munchen – Real Madrid și Liverpool – AS Roma sunt semifinalele Champions League! Real Madrid, deținatoarea trofeului va lupta pentru accederea in ultimul act cu Bayern, prima manșa fiind la Munchen in timp ce Liverpool…

- Castigatoare a ultimelor doua editii din Champions League, Real Madrid primește vizita lui Juventus (finalista in sezonul trecut), in a doua manșa a sferturilor de finala din cadrul celei mai importante competiții intercluburi de pe "Batranul Continent". In urma victoriei obținute in tur cu 3-0, "galacticii"…

- Astazi de la ora 21:45 se vor disputa ultimele doua meciuri din cadrul manșei tur a sferturilor de finala in Champions League. Dupa ce aseara Real Madrid s-a impus in Italia in fața lui Juventus Torino cu 3-0, iar Bayern Munchen a caștigat cu mult noroc meciul din Spania cu Sevilla, scor 2-1, astazi…

- FC Barcelona și Bayern Munchen sunt ultimele echipe care s-au calificat in sferturile de finala ale Champions League, faza in care au acces dupa rezultatele din optimi și formațiile Liverpool, Manchester City, Sevilla, AS Roma, Juventus Torino și Real Madrid. Cu toate ca avea un avantaj confortabil…

- Desi echipa sa se afla la 15 puncte in spatele liderului Barcelona, cand mai sunt doar 12 etape de disputat din acest sezon de La Liga, Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, crede ca titlul este inca un obiectiv realizabil pentru formatia de pe "Santiago Bernabeu". ...