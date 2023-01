Nemții ne întrec la poluare! Cum e posibil Producatorii de curent din Germania polueaza mai mult decat cei autohtoni, conform informațiilor prezentate in timp real de catre Electricity Maps. In ultimele 24 de ore, indicatorului de poluare Carbon Intensity(gCO₂eq/kWh) arata 754 g in Germania iar la noi 438 g. Cea mai poluanta producere de energie din Europa este in Polonia, 971 g. In utimele 30 de zile, Polonia are 728 g, Germania 605 g și , Romania 390 g. Țara cea mai poluanta este Cipru, cu 945 g. Principalul poluator a al nemților in reprezinta centralele pe carbuni, care arunca in aer 82% din totalul emisiilor de carbon. La noi, e un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

