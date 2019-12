Nemtii ne asigura ca Europa nu ramane fara gaze la iarna, chiar daca Rusia si Ucraina nu se inteleg

Stiri pe aceeasi tema

- Europa nu va avea probleme in aprovizionarea cu gaze naturale la iarna, chiar daca nu se va ajunge la un nou acord privind livrarile de gaze naturale rusesti via Ucraina pana la finele acestei luni, cand expira actualul acord de tranzit, arata un studiu publicat miercuri de un institut german, transmite…

- Ungaria este pregatita sa inceapa negocierile cu Gazprom privind un nou acord pe termen lung de aprovizionare cu gaze naturale, a anuntat luni ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, dupa intalnirea cu Viktor Zubkov, presedintele Board-ului grupului rus, transmite Reuters.…

- Retragerile de trupe dintr-un sat din regiunea Donbass din estul Ucrainei vor incepe sambata la 10.00 GMT, a anunta vineri intr-un comunicat Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), potrivit Reuters. Kievul si rebelii separatisti sprijiniti de Rusia au convenit la retrageri treptate…

Kievul si rebelii separatisti sprijiniti de Rusia au convenit la retrageri…

- Ucraina vrea sa incheie un contract pe termen lung cu Rusia privind tranzitul gazelor naturale, realizat la standarde europene, a afirmat miercuri premierul ucrainean Oleksi Honcearuk, adaugand ca Kievul nu va accepta acordul pe termen scurt propus de Moscova, transmite Reuters, scrie

- Ucraina vrea sa obtina o plata substantiala de la Rusia pentru folosirea conductelor sale la transportul gazelor rusesti spre Europa din 2020, dar inca nu a primit raspunsul Rusiei la propunerea sa, a declarat vineri directorul general al companiei energetice ucrainene Naftogaz, Andriy Kobolyev,…

- Actualul contract ce reglementeaza tranzitul gazelor naturale rusesti spre Europa prin Ucraina expira in 2019, iar Moscova ar dori in viitor sa ocoleasca acest intermediar cu care in ultimii ani a avut numeroase conflicte pe tema platilor pentru gazele naturale livrate. Pe baza acestui contract a…

- Anterior, parlamentari din ambele partide - Republican si Democrat - reprezentate in Congresul SUA isi exprimasera nemultumirea fata de faptul ca fonduri aprobate de Congres erau blocate de Casa Alba. Senatorii au aflat ca administratia condusa de presedintele Donald Trump a deblocat ajutorul…