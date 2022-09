Nemții iau cu asalt casele de amanet pentru plata facturilor și altor cheltuieli curente (DW) Tot mai multi germani isi dau ultimii banuti pe facturile la gaz si curent sau pe alimente, de cand au tot crescut preturile. Cine nu are de ales si are nevoie urgenta de bani, isi amaneteaza din lucruri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul de economie Mircea Coșea a declarat vineri, pentru B1 TV, ca suma pe care statul trebuie sa o achite in schema de compensare a facturilor la energie este atat de mare incat bugetul n-o va putea plati. Acesta a explicat și situația in care se poate ajunge chiar in „anticamera incapacitații…

- Ministrul de Finante Adrian Caciu a declarat ca tara noastra ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini, iar datele recente arata ca investitiile straine directe au crescut cu 43,7% in primele sapte luni ale acestui an, ajungand la 5,5 miliarde euro fata de 3,83 miliarde euro cat…

- Procurorii anticorupție și ofițerii CNA au descins cu noi percheziții in dosarul finanțarii ilegale a Partidului „Șor”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat vineri ca suma totala verificata de ANRE si transmisa spre decontare Ministerului Energiei pentru furnizorii de energie a depasit 2,47 miliarde lei, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Vești EXCELENTE de la stat! Romanii care au fost amendați pentru nerespectarea acestor reguli iși pot recupera banii printr-o procedura foarte simpla. Mai precis, cel care a fost amendat poate cere returnarea banilor de la statul roman. IMPORTANT! Aceștia au un termen limita pentru recuperarea integrala…

- Guvernul german a aprobat vanzarea catre Ucraina a 100 de obuziere autopropulsate Panzerhaubitze2000, scrie miercuri publicatia Der Spiegel, care citeaza un reprezentant al companiei producatoare Krauss-Maffei Wegmann (KMW), relateaza agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Companiile din UE afectate de sanctiunile impuse Rusiei, in contextul razboiului din Ucraina, ar putea beneficia de o majorare de 25%, pana la 500.000 de euro, a ajutoarelor de stat, in ideea de a le ajuta sa faca fata impactului invaziei rusesti si crizei energetice, potrivit unui proiect al Executivului…