- Radu Mihaiu, primar in funcție la Sectorul 2 al Bucureștiului, din partea USR, susține ca sacii cu voturi de la secția 352 au fost taiați și lipsesc voturi. Este in continuare scandal la sectoarele 1 și 2 la 4 zile dupa alegeri

- Natalia a fost eliminata din casa Mireasa, dar nu a plecat pana cand nu a spus totul! In timp ce iși pregatea bagajul de plecare, a ibzucnit și l-a pus la zid pe Cristian! Concurenta a facut acuzații grave și este convinsa care este motivul pentru care a venit in emisiunea Mireasa. Iata cum l-a aparat…

- „Centralul” polonez Szymon Marciniak a avut de luat o decizie majora in minutul 71 al meciului Real Madrid - Bayern Munchen, returul semifinalei Ligii Campionilor. Nemții conduceau cu 1-0 in acel moment, dupa 2-2 in tur. Tuchel a transformat ghinionul accidentarii lui Gnabry intr-o oportunitate de calificare.…

- EURO GSP revine cu o noua ediție spectaculoasa, miercuri, 1 mai, de la ora 21:45. Alberto Boțoghina și Narcis Drejan vor comenta in stilul caracteristic cel de-al doilea meci din semifinalele Ligii Campionilor, Borussia Dortmund – PSG. Nemții au eliminat-o pe Atletico Madrid, iar PSG a trecut de Barcelona.…

- EURO GSP revine cu o noua ediție spectaculoasa, marți, 30 aprilie, de la ora 21:45. Alberto Boțoghina și Narcis Drejan vor comenta in stilul caracteristic primul meci din semifinalele Ligii Campionilor, cel dintre Bayern Munchen și Real Madrid. Nemții au eliminat-o pe Arsenal, iar Real Madrid a trecut…

- Faza extrem de rara petrecuta pe un teren de fotbal in Rapid - Universitatea Craiova. Un jucator al oltenilor a atins mingea cu mana, insa arbitrul Ovidiu Hațegan nu a acordat lovitura de la 11 metri pentru giuleșteni. Craiova a deschis scorul in minutul 30, grație reușitei semnate de Andrei Ivan (27…

- Sepsi a fost salvata de VAR in starul reprizei a doua a meciului cu Rapid. Toate detaliile despre meciul Sepsi - Rapid sunt aici In minutul 50, arbitrul Florin Andrei a dictat penalty dupa un fault in careu facut de Alimi asupra lui Hromada, pe care l-a tras de tricou. Și l-a eliminat pe mijlocașul…

- Arsenal Londra și Bayern Munchen au terminat la egalitate manșa tur a „dublei” din sferturile Champions League, scor 2-2, iar antrenorul Thomas Tuchel s-a declarat deranjat de explicațiile oferite de arbitrul Glenn Nyberg pentru un penalty neacordat formației din Bundesliga.