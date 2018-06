Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, în data de 6 iunie sunt înregistrate aproape 1.000 de posturi pentru români în Spațiul UE.Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 993 locuri…

- Raytheon a anuntat astazi ca armata americana i-a acordat contractul de 395,8 milioane de doalri pentru producerea de sisteme aeriene antiracheta Patriot, potrivit Nasdaq. Contractul stabileste ca producatorul Raytheon va construi prima unitate Patriot pentru Romania. Raytheon a…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se mentine pe locul 32 in clasamentul FIFA, avand un total de 737 de puncte, conform site-ului forului intercontinental. Un impact major asupra clasamentului il va avea Cupa Mondiala din Rusia, care va debuta pe 14 iunie. Top 10: 1.…

- Televiziunea Romana a transmis vineri, dupa semifinala Eurovision in care reprezentanta tarii noastre - trupa The Humans - a fost eliminata din concurs, un comunicat in care acuza probleme la sistemul de vot in tari cu mari comunitati de romani. „Pe parcursul celor 15 minute alocate sesiunii de vot,…

- IFC, membra a Grupului Bancii Mondiale, a numit un nou Director pentru Regiunea Europei si Asia Centrala, in care sunt incluse 28 de tari cu un portofoliu de peste 10 miliarde USD in investitii si 89 de proiecte de asistenta tehnica. Incepand din data de 1 mai 2018, dna. Wiebke Schloemer il va inlocui…

- Un diplomat roman va fi expulzat de Rusia. Informația a fost confirmata și de MAE din Romania. Rusia va expulza 13 diplomați din Ucraina, 4 diplomați din Germania, unul din Polonia, 3 din Lituania, Cehia și R. Moldova, doi italieni și un roman. De asemenea Moscova expulzeaza doi diplomați olandezi,…

- Valoarea totala a investitiilor este de de aproximativ 110 milioane de euro si se estimeaza ca incepand din 2022 sa fie produse peste un milion de masini de spalat„BSH Hausgerate GmbH isi continua cursul de crestere in Europa si va investi aproximativ 110 milioane de euro intr-o noua locatie…

- O delegatie a Parlamentului European a purtat timp de trei ani negocieri secrete cu Coreea de Nord in incercarea de a se pune capat programului nuclear al Phenianului, a dezvaluit unul din membrii acestei delegatii, in marja sesiunii plenare de la Strasbourg a legislativului european, transmite AFP.…