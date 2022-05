Banca DZ Bank a reluat tranzacțiile de plata cu bancile rusești dupa o pauza de cateva saptamani – cu control suplimentar asupra tuturor tranzacțiilor. Informatia a fost confirmata de Thomas Ullrich, membrul consiliului de administrație al DZ Bank. „Dupa inceputul razboiului, am suspendat tranzacțiile de plata cu bancile rusești timp de trei saptamani”, a spus […] The post Nemtii au reluat afacerile cu Moscova. Banca germana, mutare prin care se confirma dependenta de gazul rusesc first appeared on Ziarul National .