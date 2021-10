Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei nationale a Romaniei, Andrei Burca, a declarat, intr-un interviu acordat site-ului oficial al FRF, ca el si colegii sai sunt constienti de valoarea selectionatei Germaniei, dar trebuie sa fie increzatori si sa incerce sa obtina ceva in partida de la Hamburg din preliminariile…

- In ciuda faptului ca a retrogradat in 2.Bundesliga, Schalke 04 reușește sa ramana in prim-planul fotbalului european. Ieri, in meciul caștigat contra celor de la Gelsenkirchen, Mehmet Aydin, un puști de doar 19 ani, a starnit un val de admirație, dupa ce a reușit un gol care merita de pus in rama.

- Presedintele ales al USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat la Congresul USR Plus ca procesul de fuziune dintre cele doua partide s-a incheiat. De acum trebuie sa se concentreze pe caștigarea alegerilor din 2024. „Am lasat in urma astazi, sper, cu acest Congres, procesul de fuziune. Eu il consider incheiat,…

- Formatia Bayern Munchen a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa FC Koln, intr-un meci din etapa a doua a campionatului Germaniei, potrivit news.ro. Golurile invingatorilor au fost marcate de Lewandowski ’50 si Gnabry ’59, ’71. Citește și: Dosarul de CORUPȚIE in…

- Fostul fotbalist brazilian Pele a transmis, duminica, un mesaj dupa decesul fostului atacant Gerd Muller, despre care spune ca a fost liderul care dus fotbalul german la nivelul urmator. "Astazi este o zi trista pentru cei care iubesc sportul. Cand o stea atat de stralucitoare ca Gerd te paraseste,…

- Filmele cunoscutului regizor moldovean Dumitru Grosei sunt vazute de o lume intreaga grație festivalurilor internaționale la care participa talentatul cineast. Detalii despre succesele remarcabile obținute in ultima perioada am aflat chiar de la el.

- La doar 17 ani, goalkeeper-ul de 1,96 de metri debuta in nationala Italiei. Astazi, la 22 de ani, are deja peste 30 de selectii si un titlu european, in palmares. La castigarea caruia a contribuit decisiv.

- Iata o metoda simpla si eficienta pentru a scapa de problema calcatului rufelor și pentru a economisi timpul atat de prețios.Vei fi uimit sa descoperi ca, doar cu ajutorul catorva cuburi de gheata, aceasta problema este rezolvata fara batai de cap. Urmarind imaginile, vei vedea cum poti beneficia de…