Nemți curajoși: Au spus că se duc să lupte în Ucraina împotriva Rusiei, dar s-au întors Majoritatea extremistilor care au plecat din Germania pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva Rusiei s-au intors, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Ministerului german de Interne, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se asteapta ca o noua runda de negocieri cu Ucraina sa aiba loc intr-un viitor "foarte, foarte apropiat", a declarat luni la televiziunea de stat rusa negociatorul rus, Leonid Slutki, dupa ce o a treia runda de discutii s-a incheiat luni seara in Belarus, relateaza Reuters. Fii la curent…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni noi sanctiuni internationale impotriva Rusiei din cauza invaziei sale din Ucraina, propunand un boicot asupra petrolului si a altor produse rusesti si oprirea exporturilor spre Rusia, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Un numar estimat de 100 de persoane din Scotia s-au inscris pentru a sprijini lupta impotriva invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina, potrivit unor surse oficiale, citate joi de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Fortele ruse au intrat in orasul Herson din sudul Ucrainei, dar autoritatile ucrainene controleaza in continuare cladirea administratiei municipale, a declarat marti la televiziune un consilier in cadrul Ministerului de Interne ucrainean, Vadim Denisenko, potrivit Reuters. Fii la curent cu…

- Belarus nu intentioneaza sa se alature operatiunii militare a Rusiei in Ucraina, a declarat, marti, presedintele bielorus, Aleksandr Lukasenko, transmite Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Politicianul ucrainean de opozitie, Viktor Medvedciuk (n. r.: foto dreapta), a fugit de la domiciliu, unde se afla in arest, a anuntat duminica, intr-o declaratie de presa, consilierul Ministerului de Interne de la Kiev, Anton Gherascenko, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- Letonia va inceta sa elibereze vize pentru cetatenii rusi dupa invazia Rusiei asupra Ucrainei, a anuntat joi ministrul leton al afacerilor externe, Edgars Rinkevics, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Germania isi intareste masurile impotriva unor eventuale atacuri cibernetice, in urma actiunii militare a Rusiei in Ucraina, a anuntat joi ministrul federal de interne, Nancy Faeser, transmit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…