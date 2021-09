Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul SUA a donat marti echipamente de ultima generatie pentru combaterea COVID-19 catre patru spitale din Republica Moldova. Potrivit agentiei Infotag, ministra Sanatatii, Ala Nemerenco, a declarat, la ceremonia de predare la Institutul Mamei si Copilului, ca vor fi donate 13 aparate de ventilatie…

- Copresedintele USR PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, afirma ca s-a vaccinat anti-COVID si a si trecut prin boala, insa explica faptul ca nu crede ca oamenii se vaccineaza pentru ca politicienii ii indeamna sa faca acest lucru. El considera ca subiectul vaccinarii a fost politizat, ca „politicienii…

- Din 27 decembrie 2020, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, au fost administrate 9.935.978 de doze pentru 5.369.655 persoane, dintre care 5.252.185 au primit schema completa.In ultimele 24 de ore a fost inregistrata o reactie adversa de tip general.De la debutul campaniei de vaccinare,…

- Numarul mai mare de cazuri COVID-19 inregistrate in Republica Moldova in ultima perioada, peste 1.000 zilnic, este explicat de ministra Sanatatii, Ala Nemerenco, si prin faptul ca se fac mai multe teste rapide, chiar si in ambulante. Raspunzand la intrebarile jurnalistilor, ministra a precizat ca numarul…

- Membrii Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sanatate Publica s-au intruni astazi intr-o ședința, in urma careia ministra Sanatații, Ala Nemerenco, susține un briefing de presa in care va prezenta principalele hotarari luate in urma discuției.

- Numarul cazurilor noi de coronavirus este in creștere cu 16,9%. Numarul deceselor a crescut cu 145,5% in ultima saptamana. Unele raioane au intrat deja in Cod roșu de alerta epidemiologica – Cahul, Vulcanești, Edineț, transmite știri.mdAnunțul a fost facut marți intr-o postare pe Facebook…

- Certificatul de vaccinare sau testul negativ vor fi obligatorii in Franța, incepand din 21 iulie, pentru a intra in spații destinate activitaților culturale, iar de la 1 august, pentru a intra in baruri, cafenele, restaurante, centre comerciale, trenuri și avioane. Un proiect de lege este deja elaborat,…

- Romania menține deocamdata schema clasica de vaccinare impotriva noului coronavirus. Datele despre siguranța combinarii serurilor sunt inca insuficiente, a explicat Valeriu Gheorghița, coordonatorul Campaniei naționale de vaccinare.