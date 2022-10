Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 145 de detinute – doua treimi din efectivul penitenciarului – au reusit sa evadeze joi dintr-o inchisoare pentru femei din Haiti, a confirmat luni seful administratiei penitenciarelor din tara, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. „La momentul faptelor, in centrul carceral se aflau 230…

- ”Am luat decizia, in coalitie, ca la nivelul Ministerului Mediului sa analizeze demararea unui program de inlocuire a becurilor cu filament cu cele pe leduri. Sunt becuri cu un consum energetic redus, pe de o parte”, a spus premierul. El a aratat ca, pe de alta parte, la nivel guvernamental, al institutiilor…

- Producatorul auto american a afirmat intr-un comunicat ca nu va cere o parte din fondurile UE pentru ajutoare legate de pandemie ale Spaniei, pentru a investi in lansarea vehiculelor electrice pana in iunie 2025, dar a spus ca va colabora cu autoritatile locale pentru a identifica alte finantari publice…

- U Cluj a pierdut acasa cu Sepsi, scor 0-1, in etapa #6 din Liga 1. Alexandru Chipciu, mijlocațul de banda al ardelenilor, nu iși poate explica cum a pierdut din nou. U Cluj a ramas cu doua puncte dupa 6 etape, dupa egalurile cu FCSB și CSU Craiova, 1-1. Chipciu considera ca vina este a jucatorilor,…

- In luna iulie, in urma unui proces intentat de Nokia, un tribunal a decis ca Oppo si OnePlus trebuie sa inceteze sa vanda produse in Germania, deoarece folosesc tehnologii 5G brevetate de Nokia fara sa plateasca, fiind, practic, acuzate de furt. Cele doua au facut Apel, insa decizia da, din nou, dreptate…

- Mai multe comune din judetul Gorj, unele izolate, au inregistrat o creștere spectaculoasa și neasteptata a numarului de locuitori, in urma ultimului recensamant, desi acestia nu au domiciul in zonele respective, transmite Adevarul. Unul dintre primari a explicat ca scopul a fost ca localitatea sa nu…

- ”CFR Calatori informeaza ca astazi, 29 iulie, urmare copac cazut pe linia de contact pe relatia Rastolita – Lunca Bradului, este afectata circulatia urmatoarelor trenuri: • IR 12407 Budapesta – Brasov stationeaza in Hm Rapa de Jos • R 4506 Deda- Miercurea Ciuc stationeaza intre statiile Rastolita…

- CFR Cluj a invins-o pe Rapid, scor 1-0, in primul derby al sezonului din Liga 1. Dan Petrescu, antrenorul campioanei, a fost protagonistul unui moment tensionat la finalul meciului, cand s-a dus „glonț” la Ovidiu Hoban pentru a-l certa pentru penalty-ul facut la ultima faza. In al treilea minut al prelungirilor…