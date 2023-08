Nema putirința: punctele slabe al clubului BRICS BRICS nu se formeaza ca un comitet pentru a conduce lumea. Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud s-au tot zbatut in timpul summitului lor din aceasta saptamana la Johannesburg pentru a fabrica un anunț și a menține impresia de pas inainte. Slabiciunile BRICS ca forum de elaborare a politicilor sunt evidente. Clubul are […] The post Nema putirința: punctele slabe al clubului BRICS first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sudul global impotriva Vestului bogat: la summitul țarilor BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), care se desfașoara la Johannesburg , discuțiile cuprind extinderea grupului și sancțiunile. Extinderea grupului celor cinci este una dintre temele principale ale reuniunii țarilor BRICS,…

- Grupul de națiuni BRICS, format din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, a adoptat un document care stabilește orientari și principii privind extinderea grupului, a declarat miercuri ministrul de externe al Africii de Sud, Naledi Pandor.Stabilirea unui cadru și a unor criterii pentru admiterea…

- Putin a declarat ca BRICS a depașit G7 in ceea ce privește paritatea puterii de cumparare și a ajuns la un sfert din PIB-ul mondial. El a contactat participanții la summit prin legatura video, in timp ce ceilalți lideri au sosit in persoana. Președintele Vladimir Putin s-a adresat participanților la…

- Președintele chinez Xi Jinping a fost primit marți (22 august) in capitala Africii de Sud, Pretoria, in cadrul unei ceremonii oficiale. Xi se afla in Africa de Sud pentru a participa la summitul liderilor BRICS de la Johannesburg. Liderii națiunilor BRICS – Brazilia, Rusia, India, China și Africa de…

- China va impulsiona grupul puterilor economice emergente, BRICS, sa devina un rival total al Grupului natiunilor puternic dezvoltate (G7), cu ocazia reuniunii programate saptamana aceasta in Africa de Sud, axata pe cea mai mare extindere a organizatiei din ultimul deceniu, noteaza Financial Times, potrivit…

- Atunci cand liderii grupului BRICS al marilor economii emergente - Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud - se vor intalni la Johannesburg timp de doua zile, incepand cu 22 august 2023, factorii de decizie politica externa de la Washington vor asculta, fara indoiala, cu atenție.

- Liderii țarilor BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) vor discuta despre perspectivele introducerii unei monede unice și despre posibilitatea dedolarizarii in cadrul unui summit care va avea loc intre 22 și 24 august la Johannesburg. Despre acest lucru relateaza postul de televiziune…

- Toți ochii lumii sunt ațintiți asupra summitului liderilor BRICS de la Johannesburg, Africa de Sud, care va avea loc in perioada 22-24 august. Acolo se vor intalni noii pionieri ai ordinii globale multipolare. Turcia pare interesata sa intre in acest aranjament. Conform proiecțiilor pentru anul 2028,…