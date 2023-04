Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu s-a aratat descumpanit dupa Farul – CFR Cluj 1-0, partida care a contat pentru etapa a 5-a din play-off-ul Ligii 1. In acest moment, formația ardeleana se afla pe locul 2, cu 38 de puncte obținute. Unicul gol al partidei a fost marcat de Adrian Mazilu, dupa o faza „fulger” facuta de baieții…

- Florinel Coman știe unde a greșit FCSB in ultimii ani și trage un semnal de alarma dupa ce echipa sa a ajuns la doua puncte in urma Farului. Omul momentului in formația lui Elias Charalambous a atras atenția asupra catorva detalii și a pus accentul pe meciul cu Rapid, in ciuda formei deloc faste pe…

- CFR Cluj – FCSB 1-1 | Dan Petrescu a fost debusolat dupa remiza din derby-ul etapei a 3-a a play-off-ului Ligii 1. CFR Cluj a condus pe tabela pana in minutul 68, cand Florinel Coman a restabilit egalitatea cu o executie impresionanta, din lovitura libera. Campioana ultimilor cinci ani a facut un nou…

- „Va este frica de criticile patronului?”, a fost intrebat Elias Charalambous la finalul derby-ului CFR Cluj – FCSB, scor 1-1, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul cu licenta PRO de la vicecampioana Romaniei a avut o reactie imediata. FCSB a remizat in Gruia si a ratat sansa de a o depasi…

- Denis Alibec a oferit prima reacție, dupa ce Romania s-a impus cu 2-0, in duelul cu Andorra, din preliminariile EURO 2024. Atacantul de la Farul s-a declarat fericit de victoria „tricolorilor” din primul meci din drumul catre turneul final european. Andorra – Romania 0-2, partida din preliminariile…

- Cristiano Bergodi a avut prima reactie dupa ce Sepsi a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, in etapa a 29-a a Ligii 1. Gruparea din Sfantu Gheorghe a ratat sansa de a-si asigura, matematic, calificarea in play-off. Sepsi are doua puncte avans fata de FC U Craiova 1948 si are nevoie de cel putin un […] The…

- Andrei Burca s-a declarat fericit dupa Petrolul – CFR Cluj 2-5! Stoperul campioanei Romaniei a vorbit despre victoria spectaculoasa pe care echipa sa a obținut-o in etapa a 27-a a Ligii 1. In prezent, CFR Cluj ocupa locul 2 din Liga 1, cu 56 de puncte obținute dupa 27 de meciuri jucate. In urmatoarea…

- Gica Hagi a avut prima reactie dupa ce Farul s-a distantat la conducerea Ligii 1. Constantenii au invins-o la limita pe UTA Arad, scor 1-0, in etapa a 27-a a Ligii 1. S-au distantat la 5 puncte de CFR Cluj si la 10 puncte de FCSB. Adrian Mazilu a inscris singurul gol de la Arad, […] The post Ce a declarat…