- CFR Cluj - Pyunik 2-2 dupa prelungiri, 3-4 dupa penalty-uri, in primul tur preliminar din Champions League. MM Stoica, managerul de la FCSB, considera ca ardelenii au caștigat degeaba campionatul. CFR va juca in turul doi din Conference League, la fel ca FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi OSK. CFR…

- CFR Cluj a fost eliminata din turul I al prelimninariilor Ligii Campionilor. „Feroviarii” au pierdut in fața armenilor de la Pyunik Erevan (2-2, 3-4 dupa loviturile de departajare), „retrogradand” astfel in Conference League, acolo unde vor da peste Inter Club d'Escaldes CFR Cluj va evolua in turul…

- CFR CLUJ - PYUNIK EREVAN. Cele mai sumbre estimari ale prapastiosului Dan Petrescu s-au adeverit miercuri seara, la duelul decisiv pentru calificarea in turul II al preliminariilor Ligii Campionilor. „Feroviarii” au condus cu 1-0, insa partida a intrat in prelungiri, Gajic egaland pentru armeni in minutul…

- CFR Cluj a obținut doar o remiza alba acum o saptamana pe terenul armenilor de la Pyunik Erevan. Miercuri, echipa lui Dan Petrescu joaca la Cluj returul confruntarii din turul intai preliminar al Champions League.​

- Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a analizat, la „cald”, egalul inregistrat de campioana Romaniei in Armenia, 0-0 cu Pyunik Erevan, in turul I preliminar din Champions League. Oficialul „feroviarilor” crede ca doar neșansa a facut ca alb-vișiniii sa nu se intoarca victorioși de la Erevan. „Important…

- CFR Cluj a caștigat al cincilea titlu consecutiv de campioana a Romaniei, dar marele obiectiv al gruparii din Gruia este un parcurs cat mai lung in cupele europene. Dan Petrescu a vorbit despre meciurile de unde vin cei mai mulți bani - disputele din Champions League.

- Dan Petrescu a amenințat ca pleaca de la CFR Cluj, daca nu se fac transferuri de Champions League. ”Daca nu investim puternic in vara asta, prefer sa plec iar in țarile arabe!”, i-a spus Dan Petrescu lui Neluțu Varga, chiar la petrecerea unde se sarbatorea titlul. . Petrescu are deja oferte…

- CFR Cluj a declanșat fiesta in Gruia, formația lui Dan Petrescu cucerind al cincilea titlu consecutiv in Liga 1. Miza importanta din punct de vedere financiar va fi insa reprezentanta de participarea in cupele europene, acolo unde marele vis ramane o calificare in grupele Champions League.