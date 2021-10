Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul om de afaceri și patron al CFR Cluj, Neluțu Varga are mari probeme financiare in aceste zile. In urma unui imprumut, fara a avea toate datele, omul de afaceri este acum in postura de a plati o datorie de aproape 9 milioane de euro. Afaceristul, in urma cu doi ani, imprumuta bani de la […] The…

- Nelu Varga, controversatul patron de la CFR Cluj, a ajuns intr-o situație de rasul curcilor – s-a imprumutat in bitcoin, apoi s-a dus in instanța sa ceara anularea imprumutului, dupa ce nu a mai putut sa inapoieze banii la timp. Daca Neluțu ramasese fara bani sau pierduse la poker nu avem de unde sa…

- Compania romaneasca Autoworld devine primul dealer auto din Europa care accepta plata mașinilor cu eGold (EGLD), criptomoneda blockchain-ului Elrond Network, și Bitcoin (BTC), informeaza Mediafax. Tranzacțiile vor fi efectuate prin intermediul Netopia Payments, cel mai utilizat procesator…

- In urma cu 3 luni, Agenția Naționala pentru Resurse Minerale a eliberat avizele de exploatare pentru zacamintele de namol de la Techirghiol și sare de la Nireju (jud Cluj). Licențele sunt pe numele a doua societați comerciale conectate la oameni de afaceri din Cluj Napoca: imobiliarul Beniamin Timari…

- Un barbat de 60 de ani a fost gasit spanzurat in prorpia gospodarie. Cadavrul barbatului a fost depistat in aceasta dimineața, in jurul orei 07:40, in localitatea Varnița, din Anenii Noi.

- Caz incredibil in Cluj-Napoca! O fetița de numai 3 ani a fost data in judecata, alaturi de familia sa. Micuța este chemata in instanța, dupa ce familia sa a fost acuzata ca ocupa in mod abuziv o locuința dintr-o casa modulara din Pata Rat. Cazul a fost facut public de Asociația Cași Sociale ACUM.

- Jucatorii lui CFR Cluj sunt de partea antrenorului Marius Șumudica și a președintelui Marian Copilu, patronul Neluțu Varga dorind sa ii demita pe amandoi dupa ultimele rezultate ale echipei și tensiunile din afara terenului. Noaptea trecuta, dupa infrangerea CFR-ului cu Steaua Roșie Belgrad, patronul…

- Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a anunțat ca l-a demis pe antrenorul Marius Șumudica, cat și pe președintele echipei, Marian Copilu, dupa eliminarea din Europa League, informeaza Gazeta Sporturilor . CFR Cluj a fost eliminata din Europa League, fiind invinsa in manșa secunda a play-off-ului de…