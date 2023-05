Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Manea a fost dezamagit dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Fundașul ardelenilor a dat vina și pe arbitraj pentru rezultatul din Gruia. In urma egalului, CFR ramane pe locul 3 in Liga 1, cu 39 de puncte, in timp ce Universitatea se afla pe locul 4, cu 36 de puncte. Cristi Manea, dezamagit…

- Neluțu Varga a avut o reacție dura dupa Farul – CFR Cluj 1-0, partida care a contat pentru etapa a 5-a din play-off-ul Ligii 1. In acest moment, campioana Romaniei se afla pe locul 2 din play-off, cu 38 de puncte obținute. Unicul gol al partidei, care a adus victoria Farului, a fost marcat de […] The…

- „Va este frica de criticile patronului?”, a fost intrebat Elias Charalambous la finalul derby-ului CFR Cluj – FCSB, scor 1-1, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul cu licenta PRO de la vicecampioana Romaniei a avut o reactie imediata. FCSB a remizat in Gruia si a ratat sansa de a o depasi…

- Cum arata calculele la titlu, dupa primele doua etape din play-off-ul Ligii 1. FCSB a invins-o pe Sepsi chiar la Sfantu Gheorghe, scor 2-1, si a „aprins” chiar si mai mult lupta pentru trofeul de campioana a Romaniei. Farul, CFR Cluj si FCSB sunt despartite de numai trei puncte. Toate cele trei echipe,…

- Dan Petrescu ramane la CFR Cluj pana in 2029, potrivit informațiilor Antena Sport. Antrenorul campioanei Romaniei ar fi fost convins de Nelutu Varga sa ramana in Gruia. „Bursucul” a profitat de pauza competitionala si a parafat noua intelegere. Din informatiile AS.ro, Petrescu a fost cu sefii lui CFR…

- Eugen Neagoe l-a ironizat pe Dan Petrescu la finalul meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj, scor 1-2, din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 1. Totul dupa ce oltenii au avut 68% posesie si 15-0 la cornere. „Bursucul” a precizat, la flash-interviuri, ca adversarii i-au pus probleme doar in ultimul…

- CFR Cluj a reconstituit, cu juniorii, golul anulat cu Rapid! Cristi Balaj, președintele campioanei Romaniei, susține ca va trimite la FRF și CCA o filmare prin care sa demonstreze ca golul marcat de Anton Maglica, in meciul cu Rapid, a fost valabil. CFR Cluj și Rapid au remizat, 2-2, in prima etapa…

- Cristi Balaj anunța noi transferuri la CFR Cluj! La finalul partidei Sepsi – CFR Cluj, 2-2, care a contat pentru etapa a 29-a a Ligii 1, Balaj a dezvaluit ca formația din „Gruia” iși dorește sa mai transfere un atacant. In prezent, campioana Romaniei se afla pe locul 2 din Liga 1, cu 60 de […] The post…