- Cristian Balaj (51 de ani), președintele lui CFR Cluj, mizeaza pe un sprijin important din partea suporterilor la meciul din aceasta seara cu Slavia Praga. CFR Cluj - Slavia Praga, meci din etapa 4 a grupelor Conference League, este programat in aceasta seara, de la ora 19:45, va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- Ciprian Deac s-a pregatit ușor in aceasta seara, la antrenamentul oficial al CFR-ului, dar decarul nu va fi forțat in meciul cu Slavia Praga. SuperDan, catranit, a precizat ca formația ceha poate prinde finala competiției! CFR Cluj - Slavia Praga se joaca joi, de la ora 19:45, liveTEXT pe GSP.ro și…

- Ciprian Deac a luat prin surprindere pe toata lumea! Deși luni seara, la Arad, a parasit terenul pe targa, iar glezna dreapta ii era umflata și invinețita și marți, Ciprian Deac, cel mai folosit jucator de la CFR Cluj in acest sezon, nu renunța și va incerca sa fie pe teren impotriva cehilor.La 36 de…

- CFR - SLAVIA. Deși luni seara, la Arad, a parasit terenul pe targa, iar glezna dreapta ii era umflata și invinețita și marți, Ciprian Deac, cel mai folosit jucator de la CFR Clu in acest sezon, nu renunța și va incerca sa fie pe teren impotriva cehilor. CFR Cluj - Slavia Praga se joaca joi, de la ora…

- CFR Cluj a caștigat, surprinzator, partida cu cea mai buna echipa din grupa. Ardelenii s-au impus cu 1-0 pe terenul formației Slavia Praga și au adus in conturile clubului 500.000 de euro. Trupa din Gruia a caștigat in acest european o suma care ii asigura mare parte din bugetul sezonului. CFR Cluj,…

- CFR Cluj a pierdut cu Sivasspor in Conference League, iar campioana Romaniei are un singur punct din doua partide. Zvonurile ca Dan Petrescu va fi indepartat prind tot mai mult contur, iar patronul din Gruia a vorbit deschis despre acest subiect.

- Ballkani - CFR Cluj, din prima runda a grupei G de Conference League, se joaca astazi, de la ora 19:45. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și este televizata pe Pro Arena. CFR Cluj face parte din grupa G in Conference League. Adversare ii sunt Slavia Praga (Cehia), Sivasspor (Turcia) și Ballkani…

- CFR Cluj a cerut penalty in minutul 37 al meciului cu Maribor, returul play-off-ului Conference League, dupa ce Yuri Matias (27 de ani) a fost doborat in careul advers. „Centralul” John Beaton, din Scoția, a lasat jocul sa curga. Faza controversata in minutul 37 al meciului din Gruia, dupa o perioada…