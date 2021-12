Nelu Vlad de la Azur, detalii inedite despre noul album lansat de Ziua Nationala

Stiri pe aceeasi tema

- De la Carpati la Dunare, romanii si-au sarbatorit Ziua Nationala asa cum numai ei stiu sa o faca. Unii au incins o hora chiar la hotarele tarii. Altii au dus tricolorul pe cele mai inalte culmi sau in locuri care mustesc de istorie si credinta.

- Trupa braileana „Azur” a ramas in preferintele multor romani de-a lungul celor 45 de ani de cariera, devenind un fel de reper atunci cand vine vorba de muzica lautareasca, dar si de folclorul orasenesc.

- Regretatul artist de muzica folclorica Petrica Mițu Stoian a fost miercuri, 10 noiembrie, condus pe ultimul drum de mii de oameni indurerați, care nu erau pregatiți inca sa-și ia „adio” de la indragitul solist, noteaza click.ro. Printre mulțimea de fețe impietrite de durere de la inmormantarea de ieri…

- Iulia Albu este mai fericita ca niciodata, asta pentru ca vedeta are o cariera de invidiat și mai mult decat atat, vedeta are și o relație noua de care este tare incantata. Astfel, fanii designer-ului se intreaba cand va face Iulia Albu pasul cel mare și va imbraca din nou rochia de mireasa, așa ca,…

- O aplicație de chat securizata, care reprezinta o alternativa la WhatsApp sau Telegram, a fost dezvoltata in Romania folosind tehnologia blockchain. Firma CryptoDATA Tech, care dezvolta in special soluții de securitate informatica, a lansat Wispr, care poate fi descarcata gratuit din magazinele virtuale…

- Petrica Cercel a murit din cauza coronavirusului in urma cu o luna, insa se pare ca artistul și-a presimțit moartea. Cu puțin timp inainte el a compus o melodie, iar acum familia a lansat-o cu un videoclip extrem de emoționant. Versurile sunt de-a dreptul cutremuratoare.

- Diana Șoșoaca este in razboi cu Primaria Capitalei! Aceasta a dat in judecata instituția dupa ce i-ar fi deposedat familia de un bun impresionant. Ce s-ar fi intamplat și despre ce bun este vorba? Diana Șoșoaca iese la atac: a dat in judecata Primaria Capitalei Diana Șoșoaca și familia ei se lupta cu…

- RESITA – In aceasta toamna, obiectele create in schimbul trei in uzinele resitene vor face obiectul unei noi expozitii inedite! Fundația Comunitara Banatul Montan, in parteneriat cu Muzeul Cineastului Amator, demareaza o campanie de strangere de obiecte de decor, acele „fușaraie“, cum au mai fost numite…