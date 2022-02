Stiri pe aceeasi tema

- Jean Gavril este un talentat cantareț de muzica pop-rock și rock alternativ și va fi și unul dintre cei 9 concurenți ai show-ului Dancing on Ice – Vis in Doi, care incepe in curand la Antena 1.

- Shondy este extrem de cunoscuta in mediul online datorita talentului ei muzical. Artista a marturisit in exclusivitate la Xtra Night Show ca are foarte multe proiecte muzicale, iar pasiunea pentru scena a fost inca din copilarie.

- Andra Gogan, una dintre cele mai apreciate cantarețe din țara noastra, a dezvaluit care este secretul pentru o cariera de succes. Ea a devenit un idol in randul celor mici și s-a remarcat datorita pasiunii pentru muzica, dans și actorie. Frumoasa artista reușește sa cante și sa danseze in același timp…

- Cira 82% dintre tinerii Generației Z vor sa le placa ceea ce fac, iar 30% doresc sa lucreze in țara, in domenii tehnice, precum tehnologia informației, respectiv robotica, gaming, hardware, programare,...

- Preocuparile Universitații de Vest din Timișoara pentru imbunatațirea percepției asupra antreprenoriatului, in sensul dezvoltarii și consolidarii culturii antreprenoriale la nivel regional, diminuarea disparitaților intraregionale și reducerea ratei șomajului in randul absolvenților de studii superioare,…

- Iți dorești sa te trezești in fiecare zi cu gandul ca ești un om implinit? Sau sa vii la munca cu zambetul pe buze? Vino in echipa Moldindconbank, aici vei porni pe calea sigura spre succes și o cariera la care ai visat.

- Mario Ancici a fost un mare jucator de tenis, a carui cariera a fost curmata brusc de probleme medicale, la 26 de ani. In 2002, la 18 ani, la debutul la un grand slam, croatul il invingea pe Roger Federer la turneul preferat al elvetianului, cel de la Wimbledon. Opt ani mai tarziu, Ancici era nevoit…

- Ruby se bucura de un mare succes in ceea ce privește cariera sa, insa artista are in spate foarte mulți ani de munca și a fost nevoita sa faca și sacricificii pentru a-și vedea visul implinit. Cantareața a fost prezenta la un eveniment spectaculos din Dubai, unde au partitipat mai multe vedete celebre…