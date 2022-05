Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a fost „activat” de afirmațiile facute de noul acționar al Rapidului, Dan Șucu, despre el și ar fi spus intr-un cerc apropiat ca abia așteapta sa se „razbune” pe teren contra giuleștenilor in stagiunea viitoare. CONTEXT: In prima conferința de presa din calitate de finanțator al Rapidului, Dan Șucu l-a vizat pe Nelu Varga: „Nu l-am intalnit in afaceri, nu cunosc nimic despre dansul ca om de afaceri. ...