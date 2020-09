Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca isi mentine parerea conform careia 80 la suta dintre managerii unitatilor sanitare "nu corespund”, el acuzand politizarea conducerilor in spitale si Directiile de Sanatate Publica. In acest context, Nelu Tataru isi exprima speranta ca in urmatoarele opt…

- Datele analizate de Directiile de Sanatate Publica si Institutul de Sanatate Publica arata ca aproape patru la suta din populația țarii a capatat imunitate la COVID 19. Cele doua institutii au interpretat analizele a aproape 8.000 de romani, informeaza Europa FM.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat…

- Urmeaza o perioada in care autoritatile se asteapta la o crestere a numarului de cazuri de coronavirus, iar in acest context este evaluata capacitatea spitalelor de a face fata unei astfel de situatii, a declarat astazi ministrul Sanatații, Nelu Tataru. El spune ca va fi evaluata inclusiv capacitatea…

- "Urmeaza o luna cu mai multi factori care pot duce la o crestere a numarului de cazuri, in consecinta a cresterii transmiterii comunitare. Luni va fi o ultima zi inainte de reluarea activitatii in unitatile de deschide cu capacitate inchisa, teatre, cinematografe, tocmai in acest context evaluam…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat luni, intr-o intervenție la Digi24, ca in fiecare judet au fost detasati la Directiile de Sanatate Publica medici si asistenti de medicina scolara, care sa ajute la derularea anchetelor...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca Directiile de Sanatate Publica nu au suficient personal, dar ca acum se pot face detasari la ordin, nominal, in cazul in care nu vor exista voluntari. O solutie este detasarea medicilor scolari catre DSP-uri, pentru a efectua anchetele epidemiologice,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a atras atenția ca Directiile de Sanatate Publica nu mai au suficient personal care sa se ocupe de numarul mare de cazuri de coronavirus din ultima vreme. O solutie ar reprezenta-o, adauga ministrul, detasarea medicilor scolari catre DSP-uri, pentru a efectua anchetele...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara ca nu exista ''nicio manipulare'' privind prezentarea datelor in contextul pandemiei cu noul coronavirus. "Raportarile se fac zilnic de catre Directiile de Sanatate Publica, fiecare judet in parte, de catre Institutul…