- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, vineri, ca respectarea unor reguli ar insemna ca in urmatoarele trei saptamani sa se inregistreze o scadere a numarului de cazuri, mentionand ca transmiterea noului coronavirus se face foarte mult prin mobilitate.

- Nelu Tataru a facut, vineri, o vizita la Sfantu Gheorghe, pentru a reevalua situatia creata de pandemie impreuna cu autoritatile locale. "Astazi, o reevaluare impreuna cu autoritatile judetene si locale, precum si managerii de spitale a situatiei pandemice in judetul Covasna, reevaluarea investitiilor…

- Potrivit lui Nelu Tataru, modul in care romanii vor respecta regulile va fi cel care va dicta evoluția pandemiei pe teritoriul Romaniei. „Suntem in a doua faza a primului val sau a doua cocoașa. Suntem in acel platou pe care intenționam sa-l menținem in aceste doua saptamani, 10 – 14 zile…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Miercurea Ciuc, faptul ca luna septembrie va fi una „destul de grea”, in contextul pandemiei de coronavirus, fiindca din cauza evenimentelor care vor avea loc in aceasta luna exista riscul creșterii numarului de infectari. In luna septembrie se…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca in luna septembrie urmeaza o perioada in care se asteapta o crestere a numarului de cazuri de COVID-19. „Urmeaza o luna cu mai multi factori care pot duce la o crestere a numarului de cazuri, in consecinta a cresterii transmiterii comunitare. Luni va fi o…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca urmeaza o perioada in care autoritatile se asteapta la o crestere a numarului de cazuri de COVID-19 iar in acest context evalueaza capacitatea spitalelor de a face fata unei astfel de situatii.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca Romania se afla pe un platou de stabilizare a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, numarul de 1.504 cazuri noi anuntat joi fiind raportat la 25.000 de teste.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca se așteapta la o scadere a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, insa aceasta nu va fi rapida, ci treptata, de la o saptamana la alta. “Ne asteptam la o scadere a numarului de cazuri. Nu foarte rapida, dar va fi o scadere de la o saptamana la…