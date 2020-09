Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Ploiesti, ca la nivelul tarii exista "cateva" cazuri de reinfectare cu noul coronavirus, care in acest moment sunt studiate de specialisti. "Se discuta la nivelul grupurilor stiintifice reinfectari in contextul unor posibile tulpini noi aparute.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, intr-un interviu pentru AGERPRES, ca se impune reinstaurarea starii de urgenta in Romania in momentul in care, la nivelul tarii, se inregistreaza zece mii de imbolnaviri in trei-patru zile. Joi, autoritatile au anuntat un numar record de noi cazuri de covid-19,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma, intr-un interviu acordat joi AGERPRES, ca Romania nu a depasit primul val al pandemiei de coronavirus si ca ''asistam la a II-a cocoasa a primului val'', dupa ce pe teritoriul tarii au fost inregistrate peste 600 de noi cazuri."De patru saptamani a…

- Ministrul Sanatații, declarații noi dupa anunțarea celui mai mare numar de cazuri de COVID-19, de la izbucnirea pandemiei in Romania. Nelu Tataru, anunț alarmant: stațiunile de pe litoral ar putea ajunge focare de infecție.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca se asteapta la o crestere a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus si ca in acest moment in judetul Brasov este o transmitere comunitara. Ministrul a precizat ca in Romania este o transmitere comunitara joasa, comparativ cu alte state ale Europei.…