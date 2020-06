Nelu Tătaru: „Vom avea o transmitere comunitară a coronavirusului” Avand in vedere evolutia epidemiei dupa relaxarea masurilor restrictive in contextul pandemiei de coronavirus , ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus ca este ca starea de alerta s-ar putea sa ramana in vigoare si dupa data 15 iunie, iar transmiterea coronavirusului va fi comunitara. Citeste intreaga stire: Nou focar de COVID-19, intr-un camin de batrani din Brașov „Din previziunile noastre, in toata perioada verii, vom mai avea o transmitere comunitara, virusul nu dispare deodata. (…) Odata cu incalzirea, putem spune ca tot ce inseamna aeroflora dispare un pic mai repede sau suprafetele nu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Pana in 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar evoluția din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgența, prelungirea sau nu a stariii de alerta. Daca nu o sa mai fie stare de alerta o sa avem relaxare, deși mi-e greu sa cred acest lucru. Ne trebuie o evaluare…

- ALERTA…Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca starea de alerta ar putea fi prelungita dupa data de 15 iunie. Decizia va fi luata in functie de evolutia epidemiei in Romania. “Pana in 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar evolutia din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului National…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, pentru Agerpres, vor avea maine o sedinta cu grupul parlamentar pentru a stabili cum se voteaza. Barna a adaugat ca, de principiu, USR considera ca alegerile trebuie desfasurate la termen. Citește și: Ciolacu: PSD nu mai vrea continuarea Klaustrofobiei…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca starea de alerta ar putea fi prelungita dupa data de 15 iunie. Decizia va fi luata in functie de evolutia epidemiei in Romania. „Pana in 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar evolutia din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului National pentru…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a anuntat ca starea de alerta ar putea fi prelungita dupa data de 15 iunie. Decizia va fi luata in functie de evolutia epidemiei in Romania, a declarat Tataru, in cadrul unei emisiuni televizate. Pana in 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar evolutia din aceste…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat aseara, intr-o intervenție telefonica la B1 TV, ca nu crede ca se va renunța la starea de alerta incepand de saptamana viitoare din cauza focarelor noi de coronavirus și a transmiterii comunitare a bolii. Evoluția din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca este posibil ca starea de alerta sa ramana in vigoare si dupa 15 iunie, tinand cont de evolutia epidemiei dupa relaxarea masurilor restrictive privind prevenirea raspandirii coronavirusului, transmite News.ro. „Din 15 iunie inca suntem in stare de alerta,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca este posibil ca starea de alerta sa ramana in vigoare si dupa 15 iunie, tinand cont de evolutia epidemiei dupa relaxarea masurilor restrictive privind prevenirea raspandirii coronaviursului. “Din 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar…