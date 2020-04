Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in Romania mai sunt doua, trei saptamani in care numarul de cazuri va creste, dar si cel al deceselor. Tataru sustine ca a luat masuri pentru a asigura echipamentele necesare cadrelor medicale care trebuie sa fie pregatite pentru ceea ce urmeaza”: „Nu…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, cand numarul imbolnavirilor de COVID-19 ar putea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri, iar dupa aproximativ doua saptamani, pe finalul lunii mai, ar putea…

- „Vor veni saptamani și mai grele, vor fi și cazuri severe, vor fi și cazuri critice, dar vom trece peste aceasta perioada și vom ieși mai intariți” a declarat Nelu Tataru, in urma unei intalniri de lucru cu premierul Ludovic Orban. El a mai precizat ca Ministerul Sanatații are in acest moment doua direcții:…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, dimineata, ca urmeaza saptamani grele si ca se iau toate masurile pentru dotarea spitalelor, pentru echiparea si testarea personalului medical. Ministrul sanatatii a mai spus ca la Suceava, a fost dus personal medical, inclusiv, manager de la Iasi pentru…