- In Franța, in acest interval au murit de COVID-19 80 de persoane, ceea ce ridica bilanțul total la 32.445. Numarul total de cazuri confirmate in Franța este de 653.509. Germania a adaugat Romania pe lista regiunilor riscante din cauza coronavirusului In Romania, cel mai mare…

- Stare de alerta! Ce se va intampla, de luni, in Romania? Nelu Tataru anunța noi reguli Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, iar problemele sunt departe de a se fi incheiat. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, vine cu noi reguli extrem de importante. Totul se va pune in aplicare chiar de luni.…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat astazi, 10 septembrie, ca va propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, in contextul actual al pandemiei de coronavirus. Masura era de așteptat avand in vedere ca numarul de noi cazuri zilnic confirmate a fost in mod constant peste 1000 in ultimele…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, explicat, luni, care sunt pasii de urmat in cazul in care ar aparea un elev infectat dupa inceperea anului scolar. La trei elevi infectati din clase iferite, scoala se inchide.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, face un apel la populatie sa ”constientizeze” ca oamenii trec printr-o pandemie si ca nu exista vaccin. In acest context, ministru Sanatatii considera ca ar trebui ca oamenii sa ”aprecieze” acele vaccinuri ”pe care le avem, dar nu le facem”, transmite news.ro.Intrebat…

- Intrebat daca, in calitate de medic, ar pleda pentru o inasprire a regulilor pentru a stopa raspandirea noului coronavirus, Nelu Tataru a raspuns: "Trebuie sa avem o constientizare la ce se intampla. Ar trebui sa constientizam. Ca doctor, nu poti trata o boala daca nu recunosti ca o ai. Haideti…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Sibiu, ca daca romanii vor respecta regulile de protecție sanitara, atunci se va putea vorbi peste doua-trei saptamani de o aplatizare și de o scadere a numarului de cazuri.„Sunt doua saptamani grele in care vom avea o creștere a numarului…