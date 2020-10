Stiri pe aceeasi tema

- Toate spitalele din țara trebuie sa aloce 10% din capacitatea de terapie intensiva și 15% din celelalte locuri pentru cazurile de infectare cu noul coronavirus, a declarat, joi, ministrul Sanatații, Nelu...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca, in acest moment, sunt locuri la terapie intensiva in Bucuresti, dar capacitatea de ocupare maxima ar putea fi atinsa. "In acest moment sunt locuri, dar sunt capacitati maxime care pot fi atinse in contextul in care nu gestionam bine si aceasta…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat ca, in prezent, sunt disponibile 1.050 de locuri la ATI in intreaga țara. Prezent la noul spital modular realizat la Brasov, ministrul a declarat ca acesta ar putea funcționa de la 1 septembrie. Totodata, Nelu Tataru, a explicat ca, in prezent, sunt disponibile…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca, in prezent, sunt functionale 1.034 de paturi de terapie intensiva complet echipate pentru patologia COVID-19. ‘Au dotarea completa pentru patologie COVID, tot ce inseamna ventilatoare, tot ce inseamna monitoare, tot ce inseamna injectomate.…

- Doar jumatate dintre locurile de la terapie intensiva (ATI) din București destinate pacienților infectați cu coronavirus mai sunt disponibile. Pentru bolnavii de Covid-19 care nu au nevoie de internare la ATI, mai sunt disponibile doar o treime din...