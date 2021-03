Președintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputaților, Nelu Tataru, a facut declarații cu privire la decizia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, de a publica in premiera de la debutul pandemiei informații legate de numarul de teste COVID efectuate pentru fiecare judet. Fostul ministru al Sanatații considera ca, in fond, decizia este una corecta, ca transparența trebuie sa existe, dar cu toate acestea, fiecare informație trebuie sa fie „asumata, avizata și corecta”. Ministerul Sanatații a publicat in data de 5 martie situația testarilor, a spitalizarilor și a vaccinarii, defalcat pe…