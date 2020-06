Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a comentat joi noul bilanț al infecțiilor de coronavirus din ultimele 24 de ore. „Ar trebui sa analizam ce s-a intamplat in ultimele doua saptamani. Am avut o variatie intre 3-5% din probe pozitive. Azi am avut 4% dintr-un numar ceva…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a condamnat, luni, atitudinea celor care "instiga" la nerespectarea masurilor de prevenire a transmisiei virusului SARS-CoV-2, considerand ca "politicul a venit prea repede peste medical".

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit la Digi24, despre imaginile cu romanii de la frontiere, dar și despre cozile de la instituții, unde mii de romani au mers pentru a-și plati darile. "La frontiera a fost o lipsa a unei distanțari. S-a creat și o posibila transmitere. Toți cei veniți din toate…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, trage un semnal de alarma. Relaxarea restricțiilor nu inseamna ca de acum inainte ne putem comporta ca și cum riscul de contaminare cu noul coronavirus a disparut. El a atras atenția ca, in acest moment al evoluției pandemiei in Romania, o foarte scurta perioada de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca la scurt timp dupa anunțul privind relaxarea restricțiilor, facut de președintele Klaus Iohannis și intarit de Guvern, se remarca o creștere a traficului in Capitala. Firea arata ca ințelege nerabdarea oamenilor, dar le recomanda sa evite deplasarile…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, pentru Realitatea Plus, ca Romania are șase județe focar, pe langa Suceava. „Suceava are 2.000 din cele... The post Nelu Tataru, semnal de alarma pentru Timis, Arad si Hunedoara: Sunt printre cele sase judete care risca sa devina ca Suceava! appeared first…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit despre situația pandemiei de coronavirus din Arad și considera ca trebuie luate masuri pentru a nu se repeta scenariul reprobabil din Suceava. 682 de cazuri de coronavirus sunt in acest moment in Suceava (36 de morți și un vindecat)50 de cazuri sunt in Arad…