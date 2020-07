Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca ”suntem intr-un moment destul de dificil”, precizand ca atata timp cat autoritatile au fost lasate sa ia masurile pe care le-au considerat de cuviinta, evolutia pandemiei a fost favorabila.

- Nelu Tataru a afirmat ca autoritatile pot gestiona epidemia cu spirijinul populatiei si al agentilor economici. "Orice poate veni in sprijinul asistentei medicale, orice poate veni in sprijinul sanatatii romanilor, orice poate veni in sprijinul impotriva luptei impotriva SARS-COV-2 este binevenit,…

- "Ramanem pe acelasi trend de crestere usoara dupa masurile de relaxare, suntem in perioada estivala, suntem in perioada de vacante, exista aglomerari umane si atunci exista si transmitere", a declarat Nelu Tataru, la Digi 24. El a precizat ca aceasta crestere vine dupa ce in urma cu o luna…

- „Suntem pe a doua panta ascendenta, suntem pe a doua cocoasa. Acum trei saptamâni, trei saptamâni jumatate, eram pe transmitere 0,6-0,7, acum suntem pe transmitere comunitara de 1,4. Avem un numar crescut de cazuri, ramâne sa le putem gestiona. Asteptam trecerea si aprobarea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti, la Parlament, ca in prezent nu se ia in considerare o carantinare a judetelor in contextul pandemiei cu noul coronavirus, insa, in conditiile in care va exista o transmitere comunitara accentuata intr-o localitate sau intr-un cartier, se ia in calcul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a dat explicatii cu privire la noile masuri de relaxare a restrictiilor, aratand ca s-a renuntat la achizitiile directe ca sa nu "se interpreteze". El a spus ca, spre deosebire de teatre, la biserici vin, in general, oameni dintr-un cartier, nu din tot orasul. "Avem…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca se asteapta la o crestere a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus si ca in acest moment in judetul Brasov este o transmitere comunitara. Ministrul a precizat ca in Romania este o transmitere comunitara joasa, comparativ cu alte state ale Europei.…

- Ministrul Sanatații a vorbit marți la Trinitas TV despre posibiltatea unor masuri de „relaxare a populației și la nivel de comunicare sau de comuniune” incepand cu data de 1 iunie. Nelu Tataru a fost invitatul Elvirei Gheorghița la emisiunea „Prețuiește Sanatatea”, noteaza Basilica.ro.„Putem…