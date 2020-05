Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a provocat mari probleme in Romania, insa, acum, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, vine cu declarații optimiste privind criza provocata de virusul ucigaș din China.

- "Vreau sa va asigur de toata colaborarea mea, dar, in acelasi timp, va spun ca (...) nu s-a terminat. Daca astazi suntem un pic mai relaxati, este pentru ca este un pic mai bine, dar nu este foarte bine. Va fi o perioada lunga pana cand vom avea viata de dinainte de COVID. (...) De o luna si doua…

- Ajutorul medical umanitar de 3,5 milioane de euro din partea Romaniei a ajuns la Spitalul de Urgența. Ministrul Sanatații din Romaniei Nelu Tataru a declarat ca Moldova se poate baza oricand pe sprijinul statului roman.

- Sfarșitul acestei saptamani, adica perioada 1-3 mai, s-ar putea dovedi momentul care sa dea peste cap o „evoluție incurajatoare” pana acum a epidemiei de coronavirus in Romania, ceea ce ar intarzia mult așteptatele masuri de relaxare incepand din 15 mai, avertizeaza ministrul Sanatații, Nelu Tataru.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a avertizat ca sfarșitul acestei saptamani, adica perioada 1-3 mai, s-ar putea dovedi momentul care sa dea peste cap o evoluție incurajatoare - pana acum - a epidemiei de coronavirus in Romania, ceea ce ar intarzia mult așteptatele masuri de relaxare incepand de…

- Ministrul susține ca testarea nu trebuie sa ridice presiunea de pe umeri deoarece nu inlocuiește masurile de igiena. ”Testarea nu trebuie sa ne ridice de pe umeri presiunea fiindca nu inlocuiește masurile de igiena, de atenție, de distanțare sociala. La anul speram sa incercam și producerea…

- Un nou virus face ravagii in Romania! Poate infecta pana la 90% dintre persoanele sensibile și este foarte contagios! Sunt peste 20.000 de imbolnaviri deja Epidemia de coronavirus nu este singura problema a Romaniei in aceasta perioada. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a recunoscut ca țara noastra se…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a efectuat, vineri, o vizita in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, cel mai mare punct vamal de la frontiera de Est a Romaniei, unde a facut o evaluare a numarului de persoane care intra in tara in aceasta perioada, dar si o evaluare a ajutoarelor care sunt trimise…