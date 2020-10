Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6.500 de cazuri noi de Covid-19 au fost inregistrate in Franta in ultimele 24 de ore, potrivit datelor Directiei Generale a Sanatatii (DGS), care a avertizat marti asupra „deteriorarii clare a situatiei”, informeaza Mediafax.Numarul de cazuri noi se ridica la 6.544. Aceasta cifra este…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si-a exprimat speranta ca, dupa inceperea scolii, va fi o crestere usoara a numarului de cazuri de imbolnavire cu COVID-19, dar nu la nivelul copiilor, ci a persoanelor cu risc.

- Nelu Tataru a facut un anunț ingrijorator pentru romani! Ministrul Sanatații a transmis ca sunt doua saptamani grele, in care se va inregistra o creștere progresiva a numarului de cazuri.

- Ministrul Sanatatii a explicat ca ne confruntam cu o "crestere a numarului de cazuri de opt saptamani, din prima saptamana a lunii iunie cand ajunsesem la 120-140 de cazuri noi a urmat o crestere. "In toata aceasta perioada am avut masuri de relaxare, am avut de pe 3 iulie si pana pe 21 iulie…

- Ziarul Unirea Ministru Sanatații, Nelu Tataru: „In acest moment, nu discutam de amanarea nici a scolii, nici a alegerilor locale” In vizita sa la Spitalul Județean de Urgența „Mavromati” din Botoșani, Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a subliniat faptul ca Guvernul nu planuiește, in acest moment, amanarea…

- Inceperea anului școlar la 15 septembrie și alegerile locale din 27 septembrie nu se amana. Autoritatile nu se gandesc in acest moment sa amane inceperea noului an scolar, nici a alegerilor locale, a anunțat sambata ministrul Sanatatii. Nelu Tatalu spune ca nu se va ajunge la este reinstituirea starii…

- Ajuns, sambata, la Spitalul Județean de Urgența „Mavromati” din Botoșani, intr-o vizita neanunțata, pentru a vedea la fața locului care e capacitatea unitații medicale, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a facut referiri și la alte doua subiecte de interes la nivel național, nu doar pentru comunitatea…

- ”Daca vom ajunge la 1.000 de cazuri pe zi, președintele e obligat sa decreteze și simbolic starea de urgența. Ce alegeri sa organizezi la 600 de cazuri pe zi? Suntem la stadiul la care trebuie sa ne ferim de oricine!”, a declarat Traian Basescu, joi seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu.…