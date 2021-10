Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, fost ministru al Sanatații și actual consilier al premierului Florin Cițu, a declarat luni la Digi24.ro ca numarul real de cazuri zilnice de infectare cu coronavirus ar putea fi de 50.000, fața de cifele oficiale de 10-12.000 de cazuri. ”Noi faceam anul trecut acele studii și ajunsesem…

- Numarul real al cazurilor de COVID-19 nu este cel care apare in raportarile oficiale, și asta pentru ca datele oficiale au in vedere cazurile declarate. Exista și unele nedeclarate, deoarece oamenii se testeaza și acasa, iar din acest punct de vedere amploarea este mult mai mare. Fostul ministru al…

- Fostul ministru al Sanatatii si consilier al premierului, Nelu Tataru a declarat luni ca Romania se afla pe o panta ascendenta in ce priveste numarul imbolnavirilor de COVID-19. El estimeaza ca numarul real de cazuri poate fi de pana la 50.000, deoarece exista si cazuri nedeclarate, pentru ca oamenii…

- Numarul real al cazurilor de COVID-19 nu este cel care apare in raportarile oficiale, și asta pentru ca datele oficiale au in vedere cazurile declarate. Exista și unele nedeclarate, deoarece oamenii se testeaza și acasa, iar din acest punct de vedere amploarea este mult mai mare. Fostul ministru al…

- Fostul ministru al Sanatații și consilier al premierului Florin Cițu, Nelu Tataru, susține ca numarul real al cazurilor Covid-19 ar putea sa fie de fapt 50.000. El a explicat modul in care a calculat și a ajuns la o asemenea cifra. Tataru atrage atenția ca Romania se afla pe o panta ascendenta.…

- Fostul ministru al sanatații, Nelu Tataru, a declarat luni seara, la Digi24, ca romanii inca „joaca” dupa regulile de anul trecut, uitand ca au la dispoziție vaccinul. Potrivit lui Tataru, restricțiile pentru Romania nu vor intarzia sa apara, asta pentru ca statele UE cu rate de imunizare care depașesc…

- Romania are mai multe cazuri de Covid-19 in realitate. Nelu Tataru: „Nu știu daca suntem la 10.000, dar nu suntem nici la 4.000” Romania are mai multe cazuri de Covid-19 in realitate. Nelu Tataru: „Nu știu daca suntem la 10.000, dar nu suntem nici la 4.000” Nelu Tataru, fostul ministru al Sanatații…

- OFICIAL| 84 cazuri noi și doua decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 38 de oameni internați la ATI Luni, 26 iulie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 26 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.376…